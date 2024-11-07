Demokratlar Seçim Mağlubiyetini Değerlendiriyor

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ABD'de başkan seçimlerini kaybeden Demokratlar arasında zaman kaybetmeden mağlubiyetin muhasebesi yapılmaya ve parti içi eleştiriler gelmeye başladı.

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesine göre, Demokrat siyasetçiler, adayları Kamala Harris'in seçim mağlubiyetine yönelik tepki mesajları paylaştı.

ABD Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Tom Suozzi, "İnsanlar, Donald Trump'a nasıl oy verir diye soracağımıza, insanlar ona neden oy verdi diye sormamız lazım." dedi.

Suozzi, yorumları nedeniyle tepki alacağını ancak halkın aşırılıktan bıktığını ve insanları dinlemeleri gerektiğini kaydetti.

Senatör Bernie Sanders ise yaptığı yazılı açıklamada, Demokratları işçi sınıfını terk etmekle suçlayarak "Demokrat Partiyi kontrol eden büyük paralı çıkar çevreleri ve yüksek maaşlı danışmanlar bu felaket kampanyadan gerçek bir ders çıkarabilecekler mi? Muhtemelen hayır." ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi üyelerinden Jamaal Bowman ve Ro Khanna da benzer eleştirilerde bulunurken Bowman, "Çok sayıda hata vardı." diye konuştu.

Demokrat siyasetçilerden Brad Schneider ise seçim sonuçları karşısında şaşkınlığını ifade ederek "Bu, beklediğimiz bir şey değildi." değerlendirmesinde bulundu.

Demokratlar sonuçlardan partiyi değil, yönetimi suçluyor

İsimlerinin açıklanmaması kaydıyla Axios'a konuşan Temsilciler Meclisinin bazı Demokrat üyeleri de sonucun Demokrat Partinin ideolojisinden ziyade liderliğine yönelik bir tepki olduğunu savundu.

Bir demokrat siyasetçi sonuçlardan ötürü Başkan Adayı Harris'i suçlarken diğeri ise Harris'i Kongre'deki "ılımlılarla gerçekten ilişki kurmamakla" suçladı.

Demokratlardan seçimi kaybeden bir başka siyasetçi ise "Demokratlar kelimenin tam anlamıyla Trump'ın yaptığı her şeye saldırdı. Hiçbir konuda hemfikir olamadık, hiçbir konuda ona hak veremedik, 'Aslında sınırı güvence altına almak iyi bir fikir, sadece bunu nasıl yaptığına katılmıyorum.' diyemedik." ifadeleriyle görüşünü belirtti.