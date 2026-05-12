Demokratlardan Seçim İptali İtirazı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Demokratlardan Seçim İptali İtirazı

12.05.2026 00:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demokrat Parti, Virginia'daki seçim iptaline Yüksek Mahkeme'de itiraz etti, 4 sandalye kazanma umudu var.

ABD'de Demokrat Parti, 21 Nisan'da Virginia eyaletinde yapılan ve seçim bölgelerinin yeniden düzenlenmesi yoluyla Demokratlara Kongre'de ilave 4 sandalye kazandırması beklenen seçimleri iptal eden kararı Yüksek Mahkeme'ye taşıdı.

ABD'de 3 Kasım 2026'da yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken, Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasındaki "seçim bölgelerinin yeniden düzenlenmesi" anlaşmazlığı devam ediyor.

Demokrat Parti, 21 Nisan'da yapılan ve kendilerine Kongre ara seçimlerinde ilave 4 sandalye getirebilecek seçim bölgesi düzenlemesine ilişkin seçimleri "geçersiz" sayan Virginia Yüksek Mahkemesi kararını ABD Yüksek Mahkemesi'ne temyize götürdü.

Demokratlar, acil koduyla yaptıkları başvuruda, Yüksek Mahkeme'den söz konusu mahkeme kararını durdurmasını talep etti.

Yüksek Mahkeme'nin söz konusu başvuruyu ne zaman ele alacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD'de "seçim bölgesi" savaşları

ABD'de 3 Kasım 2026'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde ülke genelinde Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında "seçim bölgelerini yeniden düzenleme" mücadelesi yaşanıyor.

Hangi partinin Kongre'ye daha fazla temsilci göndereceğini önemli ölçüde belirleyen seçim bölgesi düzenlemeleri, ABD'de "seçim bölgesi manipülasyonu" (gerrymandering) başlığı altında tartışılıyor.

Söz konusu tartışma, ABD Başkanı Trump'ın geçen yıl Texas'taki Cumhuriyetçilere seçim bölgelerini yeniden düzenleme çağrısı yapması ve ağustos ayında kabul edilen yeni düzenleme ile Cumhuriyetçilerin ilave 5 Kongre sandalyesi kazandıracak bir sonuca ulaşmasıyla büyümüştü.

Daha sonra harekete geçen Demokratlar da daha güçlü oldukları eyaletlerde benzer oylamaların yapılmasını sağlayarak Kongre seçimleri öncesinde avantaj sağlamaya çalışmışlardı.

Texas'ın ardından California'da geçen yıl kasım ayında yapılan oylamadan Demokratlar, ilave 5 sandalye elde edecek bir sonuçla çıkmıştı.

Benzer oylamaların yapıldığı eyaletlerde Cumhuriyetçiler, Missouri'de 1, Ohio'da 2, Kuzey Carolina'da 1 sandalye; Utah'ta ise Demokratlar ilave 1 sandalye avantajı sağlamıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demokratlardan Seçim İptali İtirazı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabus hortladı Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti Kabus hortladı! Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti
İmamoğlu’nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi’ni kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi'ni kabul etti
“Sezercik“ rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde "Sezercik" rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde
Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası
Real Madrid’e alacak Mourinho’dan Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer Real Madrid'e alacak! Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer

10:25
Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
10:11
Sigara tiryakileri dikkat Milyonluk cezalar geliyor
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor
10:07
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray’dan sert bir açıklama geldi
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi
10:03
Aziz Yıldırım’ın zor anları Ağlamamak için kendini zor tuttu
Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu
10:02
İran savaşı rafları da vurdu Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak
İran savaşı rafları da vurdu! Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak
10:00
Galatasaray’a gitmek isteyen Jhon Duran’a büyük şok
Galatasaray'a gitmek isteyen Jhon Duran'a büyük şok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 10:34:08. #7.13#
SON DAKİKA: Demokratlardan Seçim İptali İtirazı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.