Demre açıklarında sürüklenen yelkenli tekne, Sahil Güvenlik tarafından marinaya çekildi - Son Dakika
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Demre açıklarında sürüklenen yelkenli tekne, Sahil Güvenlik tarafından marinaya çekildi

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Demre açıklarında sürüklenen yelkenli tekne, Sahil Güvenlik tarafından marinaya çekildi
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Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 15 Eylül'de motor arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 İsrail vatandaşının bulunduğu İngiltere bayraklı yelkenli tekne, yardım istedi. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekibi, tekneyi yedeğine alarak Demre Setur Marina'ya yanaştırdı.

ANTALYA'nın Demre ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen, içerisinde 2 İsrail vatandaşının bulunduğu yelkenli tekne, Sahil Güvenlik ekibi tarafından yedeğe alınarak marinaya yanaştırıldı.

Demre ilçesi açıklarında 15 Eylül'de motor arızası nedeniyle sürüklenen İngiltere bayraklı, 'Danipus' isimli yelkenli teknede bulunanlar, yardım istedi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekibi görevlendirildi. İhbara konu mevkiye intikal eden Sahil Güvenlik ekibi, yelkenli tekneyi yedeğine alarak Demre Setur Marina'ya yanaştırdı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Demre açıklarında sürüklenen yelkenli tekne, Sahil Güvenlik tarafından marinaya çekildi - Son Dakika
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