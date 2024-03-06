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Demre'de hortumun seraları yerle bir ettiği anlar kamerada

Onlarca seradaki naylonlar söküldü, direkler yıkıldı, Türk Bayrağı zarar görmedi

Zarar gören seralar böyle görüntülendi

ANTALYA - Antalya'nın Demre ilçesinde hortum elektrik direklerini yıktı, naylon seraları yerle bir etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, naylonları sökülen seradaki ince bir direğe bağlı Türk Bayrağı ise zarar görmedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyardığı Antalya, dün kabus dolu bir gün yaşadı. Kentte merkez ilçeleri sağanaktan etkilenirken, batı ilçelerinden Demre ve Kumluca'da hortum seraları yerle bir etti. Demre'de denizden çıkan hortum, Beymelek Mahallesi'nde onlarca naylon seraya zarar verdi, elektrik direklerini yıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, naylonları sökülen seradaki ince bir direğe bağlı Türk Bayrağı ise zarar görmedi. Görüntülerde hortumun seralara zarar verdiği sırada vatandaşların korku dolu anlar yaşaması da yer aldı.

Zarar gören seralar havadan dron ile görüntülenirken, ilçede hasar tespit çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.