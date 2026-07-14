ANTALYA'nın Demre ilçesinde başlayan orman yangınının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi'nin batısında orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Hızla yangın bölgesine ulaşan ekipler alevlerin kontrol altına alınması için müdahaleye başladı.
Son Dakika › Güncel › Demre'de Orman Yangınına Müdahale Başladı - Son Dakika
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