DENEYAP Teknoloji Atölyeleri İçin Başvurular Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri İçin Başvurular Başladı

17.02.2026 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençler, 36 ay sürecek DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde ücretsiz teknoloji eğitimi alabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) paydaşlığında yürütülen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri kapsamında teknolojiye ilgi duyan gençler için başvurular alınmaya başlandı.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin 81 ilinde bulunan 132 DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde yürütülen "Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı" ile öğrenciler, 36 ay boyunca ücretsiz teknoloji eğitimi alarak projeler geliştirme imkanı buluyor.

2025-2026 eğitim - öğretim yılında 4 ve 5. sınıf, 8 ve 9. sınıf ile lise hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler, üç aşamalı DENEYAP Öğrenci Seçme Süreci'ne başvurabilecek.

Süreç, e-sınav, çevrim içi eğitim ve uygulama sınavından oluşuyor.

Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan öğrenciler, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim almaya hak kazanacak.

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'ne bugüne kadar 591 bin 977 başvuru alındı, 44 bin 615 öğrenciye eğitim verildi, 10 bin 802 öğrenci mezun oldu.

Başvuruların çevrim içi alınacağı süreçte son başvuru tarihinin 6 Mart olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DENEYAP Teknoloji Atölyeleri İçin Başvurular Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarmaya çirkin iftira Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
Juventus’ta Galatasaray maçı öncesi deprem Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi deprem
Nihat Kahveci’den Beşiktaş’ın yıldızlarına olay sözler: İkisi de gitsin Nihat Kahveci'den Beşiktaş'ın yıldızlarına olay sözler: İkisi de gitsin
Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde
Leroy Sane Juventus maçında oynayacak mı İşte yanıtı Leroy Sane Juventus maçında oynayacak mı? İşte yanıtı
Tehran dizisinin yapımcısı İsrailli Dana Eden ölü bulundu Tehran dizisinin yapımcısı İsrailli Dana Eden ölü bulundu

09:44
Nereden nereye Liverpool’un eski yıldızı tutuklandı
Nereden nereye! Liverpool'un eski yıldızı tutuklandı
09:35
Bir babaya bu yapılır mı Görüntüye tepki yağıyor
Bir babaya bu yapılır mı? Görüntüye tepki yağıyor
08:49
Yasa dışı bahis operasyonunda el konulan takımın son maçına bakın
Yasa dışı bahis operasyonunda el konulan takımın son maçına bakın
08:44
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
08:31
Fena köşeye sıkıştı Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
08:10
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 10:08:47. #7.11#
SON DAKİKA: DENEYAP Teknoloji Atölyeleri İçin Başvurular Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.