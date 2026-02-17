DENEYAP Teknoloji Atölyeleri İçin Başvurular Başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) paydaşlığında yürütülen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri kapsamında teknolojiye ilgi duyan gençler için başvurular alınmaya başlandı.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin 81 ilinde bulunan 132 DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde yürütülen "Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı" ile öğrenciler, 36 ay boyunca ücretsiz teknoloji eğitimi alarak projeler geliştirme imkanı buluyor.

2025-2026 eğitim - öğretim yılında 4 ve 5. sınıf, 8 ve 9. sınıf ile lise hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler, üç aşamalı DENEYAP Öğrenci Seçme Süreci'ne başvurabilecek.

Süreç, e-sınav, çevrim içi eğitim ve uygulama sınavından oluşuyor.

Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan öğrenciler, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim almaya hak kazanacak.

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'ne bugüne kadar 591 bin 977 başvuru alındı, 44 bin 615 öğrenciye eğitim verildi, 10 bin 802 öğrenci mezun oldu.

Başvuruların çevrim içi alınacağı süreçte son başvuru tarihinin 6 Mart olduğu bildirildi.