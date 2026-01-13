Piyanist Dengin Ceyhan, "Nazım'a Dair" Konseriyle Marmarislilerle Buluşacak

(MUĞLA) - Piyanist Dengin Ceyhan, "Nazım'a Dair" konseriyle yarın saat 20.00'de Armutalan Kültür Merkezi'nde Marmarislilerle buluşacak.

Usta şair Nazım Hikmet, doğumunun 124'üncü yıl dönümünde Marmaris'te düzenlenecek özel bir programla anılacak. Marmaris Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında piyanist Dengin Ceyhan, Armutalan Kültür Merkezi'nde yarın saat 20.00'de sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Konserde Nazım'ın şiirleri ve mektuplarından esinlenen eserler seslendirilirken, Dengin Ceyhan'a tenor Fatih Kayhan ve şiir dinletisiyle Hasan İrfan Buzcu eşlik edecek.