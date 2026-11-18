HONG KONG, 18 Kasım (Xinhua) -- Uluslararası Deniz Ticaret Odası Başkanı John Denholm, Çin anakarasının gemi inşasındaki uzmanlığına ve yeşil teknolojilerine erişimi bulunan uluslararası bir denizcilik ve ticaret merkezi olan Hong Kong'un, küresel deniz ticaretinin istikrarının korunması ve yeşil dönüşümün hızla gerçekleştirilmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Denholm, 2026 Dünya Deniz Ticareti Forumu sırasında Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi, ekonominin muhteşem dinamolarından biri konumunda. Büyük Körfez Bölgesi'nin ana limanı olan Hong Kong'un giderek gücüne güç katacağından eminim" dedi.

Hong Kong'un güçlü yönlerine dikkat çeken Denholm, bölgenin serbest ticarete bağlılığı sayesinde popüler bir iş merkezi haline geldiğini ifade etti.

Hong Kong'un, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ile Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün düzenleyici çerçevesinin de güçlü bir savunucusu olduğunu kaydeden Denholm, söz konusu sözleşme ve düzenleyici çerçevenin, jeopolitik gerilimlerin arttığı, özellikle seyrüsefer özgürlüğünün tehlikeye girdiği durumlarda dünya ticaretinin gelişmesi açısından temel önemde olduğunu vurguladı.

Hong Kong'un deniz taşımacılığının yeşil dönüşümünü ilerletme taahhüdünden övgüyle bahseden Denholm, Hong Kong'un, yeşil deniz yakıtı kullanan bölgeye kayıtlı gemilerin oranını 2030 yılına kadar yüzde 7'ye çıkarmayı hedeflediğini ifade etti. Deniz taşımacılığı sektörünün net sıfır emisyon hedefine 2050 civarında ulaşmada kararlı olduğuna dikkat çeken Denholm, yeşil yakıt kullanımının hızla artacağına olan inancını dile getirdi.

Denholm'a göre Hong Kong, Çin anakarasının gemi inşa kapasitesi ve yeşil teknolojilerdeki dünya liderliğinden aldığı destekle, yeşil denizcilik yakıtını sektör için daha erişilebilir hale getirmeye hazır durumda.

Yılın ilk üç çeyreğinde dünyadaki yeni gemi inşa siparişlerinin yüzde 81,8'ini Çin'deki tersanelerin aldığına işaret eden Denholm, Çin'in aynı zamanda önemli bir yeşil yakıt tedarikçisi olma potansiyeli bulunduğunu vurguladı.

Hong Kong, 2026 Dünya Deniz Ticaret Forumu'nun pazartesi günkü açılış töreninde, Yunanistan'daki Pire Limanı ile ortaklaşa bir Yeşil Deniz Ticareti Koridoru kurmak üzere anlaşma imzaladı. Denholm, Hong Kong'un temiz yakıt sağlamak amacıyla diğer limanlarla kurduğu ortaklığı, hat gemisi ticaretinin öngörülebilirliğinden yararlanarak yeşil devrimi teşvik etmeye yönelik "harika başlangıç" diye nitelendirdi.