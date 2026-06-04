Deniz Aslanı-2026 Tatbikatı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Deniz Aslanı-2026 Tatbikatı Başarıyla Gerçekleşti

04.06.2026 13:50
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Deniz Aslanı-2026 tatbikatında, çeşitli senaryolarla kazazedeler başarılı bir şekilde kurtarıldı.

DENİZ ASLANI-2026 TATBİKATI NEFES KESTİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı nefes kesti. Fiili kısmı iki senaryo olarak gerçekleştirilen tatbikatın 1'inci senaryosunda, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde tehlikede bulunan bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından arama kurtarma faaliyeti icra edildi. Tatbikatın birinci senaryosunda, arama kurtarma görevi için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 tank çıkarma gemisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 arama kurtarma uçağı ve 1 arama kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait 1 arama kurtarma helikopteri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 korvet, 2 bot ve 2 arama kurtarma helikopteri görevlendirildi.

KAZAZEDELERE SAR KİTİ ATILDI

Tatbikatın birinci senaryosunda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait CN235 Casa Arama Kurtarma Uçağı kazazedeleri tespit ve markalama maksatlı tatbikat sahasına giriş yaptı. Ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait AB 412 helikopteri kazazedelerin bulunduğu bölgeye SAR kiti attı. SAR kitinde bulunan kazazedelerin kurtarılması maksadıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri ve korveti sevk edildi. Denizde bulunan 1 kazazede, Sahil Güvenlik helikopteri tarafından kurtarılarak en yakın sağlık merkezine sevk edildi. Ardından SAR kitinde bulunan 2 kazazede TCSG Güven tarafından hızlı kurtarma botları ile kurtarıldı. Kazazedelerin gemiye tahliyesine müteakip gemide bulunan sağlık personeli tarafından ilk tıbbi müdahale yapıldı.

KAZAZEDELER KURTARILDI

Jandarma Genel Komutanlığı'na ait S70 Skorsky Arama Kurtarma Helikopteri tarafından sudaki bir kazazede kurtarılarak TCSG Güven Korveti'ne tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi ve ilk tıbbi müdahalesi yapıldı. Tatbikatta Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait A S 532 Kugır Arama Kurtarma Helikopteri tarafından denizde bulunan kazazede kurtarılarak en yakın sağlık merkezine sevk edildi. Sonrasında bir kazazede Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait A S 532 Kugır Arama Kurtarma Helikopteri tarafından kurtarılarak en yakın sağlık merkezine sevk edildi.

Tatbikatta bir kazazede Sahil Güvenlik Botu tarafından yüzücü kurtarıcı marifetiyle kurtarıldı. Sahil Güvenlik helikopteri tarafından kurtarılan kazazedenin, TCSG Güven Korveti'ne tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi ve ilk tıbbi müdahalesi yapıldı. Ardından bir kazazede daha KAAN Sınıfı Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Denizde bulunan 2 kazazede, Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Tüm kazazedelerin arama kurtarma birimleri tarafından kurtarılması ve en yakın sağlık merkezine gönderilmesiyle tatbikatın birinci senaryosu sona erdi.

Tatbikatın ikinci senaryosu öğleden sonra gerçekleştirilecek.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Aslanı-2026 Tatbikatı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika

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