Deniz Bisikletinden Göle Düşen Medine'nin Cansız Bedeni Bulundu

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2) DENİZ BİSİKLETİNDEN GÖLE DÜŞEN MEDİNE'NİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

ADANA'da kiraladığı deniz bisikletinden Seyhan Baraj Gölü'ne düşüp, kaybolan Medine Gezer'in (15) cansız bedeni bulundu.

Olay, 14 Kasım'da saat 17.00 sıralarında Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Medine Gezer, Adnan Menderes Bulvarı'nın kıyısındaki işletmeden deniz bisikleti kiralayıp, tek başına göle açıldı. Bir süre sonra bilinmeyen nedenle dengesini kaybeden Gezer, suya düştü. Gezer'in suda çırpındığını görenler, durumu polise bildirdi. Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, gölde arama çalışması yaptı ancak sonuç alınamadı. Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar, günün ilk ışıkları ile yeniden başladı. Medine Gezer'in bu sabah dalgıç polisler tarafından cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Gezer'in cesedi, otopsi için morga götürüldü. Soruşturma sürüyor.