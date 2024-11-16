Deniz Bisikletinden Göle Düşen Medine'nin Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Deniz Bisikletinden Göle Düşen Medine'nin Cansız Bedeni Bulundu

Adana'da deniz bisikletinden düşerek kaybolan 15 yaşındaki lise öğrencisi Medine Gezer'in cansız bedeni, yapılan aramalar sonucunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

16.11.2024 11:58
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2) DENİZ BİSİKLETİNDEN GÖLE DÜŞEN MEDİNE'NİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

ADANA'da kiraladığı deniz bisikletinden Seyhan Baraj Gölü'ne düşüp, kaybolan Medine Gezer'in (15) cansız bedeni bulundu.

Olay, 14 Kasım'da saat 17.00 sıralarında Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Medine Gezer, Adnan Menderes Bulvarı'nın kıyısındaki işletmeden deniz bisikleti kiralayıp, tek başına göle açıldı. Bir süre sonra bilinmeyen nedenle dengesini kaybeden Gezer, suya düştü. Gezer'in suda çırpındığını görenler, durumu polise bildirdi. Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, gölde arama çalışması yaptı ancak sonuç alınamadı. Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar, günün ilk ışıkları ile yeniden başladı. Medine Gezer'in bu sabah dalgıç polisler tarafından cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Gezer'in cesedi, otopsi için morga götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Adana, Olay, Göle, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Bisikletinden Göle Düşen Medine'nin Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

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