Deniz Bozkurt, CHP Gençlik Kolları\'na Aday

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Deniz Bozkurt, 17'nci Olağan Gençlik Kolları Kurultayında CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Bozkurt, CHP Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, henüz 15 yaşında partisinin kapısından girdiğini, şimdi de gençlik kolları genel başkanlığına aday olmanın tarifsiz heyecan ve mutluluğu içerisinde olduğunu kaydetti.

Deniz Bozkurt, partisinin üst kademelerinde yaşanan değişim ve yenilenmenin gençlik örgütlerine de tam anlamıyla sirayet etmesi için gençlik örgütlerinde de değişim vakti geldiğini belirtti.

Bozkurt, seçilmesi halinde, partiye katkı sunmak isteyen nitelikli insanları kapsayacak bir örgütlenmeyi inşa edeceklerini söyledi.