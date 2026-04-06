Deniz Çayırları İçin İşbirliği Protokolü - Son Dakika
Deniz Çayırları İçin İşbirliği Protokolü

06.04.2026 16:06
Cemre Vakfı, Marmara'daki deniz çayırlarının restorasyonu için Tabiat Varlıklarını Koruma ile protokol imzaladı.

Cemre Vakfı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Marmara Bölgesi'ndeki deniz çayırlarının restorasyonuna yönelik işbirliği protokolü imzaladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Özel Çevre Koruma Bölgeleri'nde onlarca yıldır gerileyen deniz çayırı habitatları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Cemre Vakfı arasında imzalanan işbirliği protokolüyle resmi bir koruma çerçevesine kavuştu.

Marmara Bölgesi'nin deniz ekosistemi için kritik önem taşıyan bu protokol, haritalandırma, restorasyon ve bilimsel ekim çalışmalarını kapsayan "Dipte İz" projesine hem hukuki hem operasyonel zemin kazandırırken, sivil toplum ile kamu otoritesini ilk kez bu denli yapılandırılmış bir ortaklıkta buluşturdu.

Protokolü, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Abdullah Uçan ve Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz imzaladı.

"Dipte İz" projesi kapsamında habitatlar haritalandırılacak, mevcut tahribat bilimsel yöntemlerle tespit edilecek ve koruma öncelikli bölgelerde ekim çalışmaları başlatılacak.

İmzalanan protokol, iklim gündeminde de kritik bir pencere açarken, Türkiye'nin "2053 Net Sıfır Emisyon" taahhüdü kapsamında karbon yutak alanlarının korunması stratejik bir öncelik taşıyor. Deniz çayırı ekosistemlerinin restore edilmesi, bu yutakların kapasitesini doğrudan artırma potansiyeli taşıyor.

Protokol aynı zamanda, Özel Çevre Koruma Bölgeleri'nde yürütülecek ortak faaliyetlerin yasal çerçevesini de netleştiriyor. Kamu denetim kapasitesiyle sivil toplumun saha dinamizmi, bu model aracılığıyla ilk kez bu denli yapılandırılmış bir zemine oturuyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Deniz Çayırları İçin İşbirliği Protokolü - Son Dakika

Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu Savaş bir anda şiddetlendi İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu! Savaş bir anda şiddetlendi
Maç esnasında kalp krizi geçiren antrenörden acı haber Maç esnasında kalp krizi geçiren antrenörden acı haber
6 puanlık maçta Antalyaspor 3 golle kazandı 6 puanlık maçta Antalyaspor 3 golle kazandı
Lakabı oldu adı Duyanlar kulaklarına inanamıyor Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor
Maltepe’de borç kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı Maltepe'de borç kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

16:26
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
16:16
ABD-İsrail’den İran’a yeni saldırı Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
16:12
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
15:56
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
15:47
Khabib Nurmagomedov Arda Güler’le diyaloğunu paylaştı Aldığı yanıt olay oldu
Khabib Nurmagomedov Arda Güler'le diyaloğunu paylaştı! Aldığı yanıt olay oldu
15:26
Uşak Belediye Meclisi’nde oylama: İşte Özkan Yalım’ın yerine seçilen isim
Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim
SON DAKİKA: Deniz Çayırları İçin İşbirliği Protokolü - Son Dakika
