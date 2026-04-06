Deniz Çayırları İçin İşbirliği Protokolü

Cemre Vakfı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Marmara Bölgesi'ndeki deniz çayırlarının restorasyonuna yönelik işbirliği protokolü imzaladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Özel Çevre Koruma Bölgeleri'nde onlarca yıldır gerileyen deniz çayırı habitatları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Cemre Vakfı arasında imzalanan işbirliği protokolüyle resmi bir koruma çerçevesine kavuştu.

Marmara Bölgesi'nin deniz ekosistemi için kritik önem taşıyan bu protokol, haritalandırma, restorasyon ve bilimsel ekim çalışmalarını kapsayan "Dipte İz" projesine hem hukuki hem operasyonel zemin kazandırırken, sivil toplum ile kamu otoritesini ilk kez bu denli yapılandırılmış bir ortaklıkta buluşturdu.

Protokolü, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Abdullah Uçan ve Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz imzaladı.

"Dipte İz" projesi kapsamında habitatlar haritalandırılacak, mevcut tahribat bilimsel yöntemlerle tespit edilecek ve koruma öncelikli bölgelerde ekim çalışmaları başlatılacak.

İmzalanan protokol, iklim gündeminde de kritik bir pencere açarken, Türkiye'nin "2053 Net Sıfır Emisyon" taahhüdü kapsamında karbon yutak alanlarının korunması stratejik bir öncelik taşıyor. Deniz çayırı ekosistemlerinin restore edilmesi, bu yutakların kapasitesini doğrudan artırma potansiyeli taşıyor.

Protokol aynı zamanda, Özel Çevre Koruma Bölgeleri'nde yürütülecek ortak faaliyetlerin yasal çerçevesini de netleştiriyor. Kamu denetim kapasitesiyle sivil toplumun saha dinamizmi, bu model aracılığıyla ilk kez bu denli yapılandırılmış bir zemine oturuyor.