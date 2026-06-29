Sosyal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş'ın sosyal medya platformlarında yayınladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit etti.
Bunun üzerine başsavcılık, Göktaş hakkında soruşturma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Deniz Göktaş Hakkında Soruşturma - Son Dakika
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