Deniz Güvenliği Zirvesi Ankara'da Toplandı - Son Dakika
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Deniz Güvenliği Zirvesi Ankara'da Toplandı

12.06.2026 12:51
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Ankara'da DEHUKAM ve MARSEC COE işbirliğiyle deniz güvenliği programı düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi'nce (DEHUKAM), NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi'nin (MARSEC COE) katılımıyla "Ankara'daki NATO Zirvesi Öncesi Deniz Güvenliği Alanında Güncel Zorluklar" programı düzenlendi.

Ankara Palas'ta gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve DEHUKAM tanıtım filminin izlenmesinin ardından başladı.

DEHUKAM Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Önel, açılış konuşmasında, programda küresel ticaretin, enerjinin ve jeopolitiğin merkezinde yer alan deniz güvenliği konusunu alanında uzman konuklarla değerlendireceklerini söyledi.

Programda, deniz alanlarındaki dinamik tehditleri, hukuki boşlukları ve çözüm arayışlarını da ele alacaklarını ifade eden Önel, etkinliğin stratejik bir buluşma niteliği taşıdığını belirtti.

Önel, denizlerin tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de devletlerin egemenlik, güvenlik ve refah mücadelelerinin en öncelikli sahası olduğunu vurgulayarak, "Günümüzde deniz güvenliği kavramı geleneksel tehditlerin ötesine geçerek, hibrit tehditler, kritik altyapıların korunması ve stratejik su yollarının emniyetini kapsayan çok boyutlu bir yapıya bürünmüştür." dedi.

Türkiye'nin, üç tarafı denizlerle çevrili jeostratejik konumuyla hem bölgesel istikrarın korunmasına hem de deniz güvenliğinin tesisinde öncü bir rol oynadığına dikkati çeken Önel, "DEHUKAM olarak bizler de bu vizyon doğrultusunda deniz hukuku ve güvenliği alanlarında akademik birikim üretmeyi ve karar vericilere hukuki altyapı sağlamayı en önemli görevimiz olarak kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Önel, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde düzenlendikleri programın, denizciliğin stratejik önceliklerini ortaya koymak ve akademik fark oluşturmak adına önem taşıdığını söyledi.

"Denizaltı yapıları güçlendirmemiz gerekiyor"

NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Mehmet Cengiz Ekren de NATO Zirvesi öncesinde deniz güvenliğinin stratejik önem taşıdığını, zorluklar ve fırsatlar yarattığını belirtti.

Ekren, deniz güvenliği gündeminin üç temel öncelik etrafında şekillendiğini ifade ederek, "Küreselde deniz dirençliliğini artırmamız gerekiyor. Denizaltı yapıları güçlendirmemiz gerekiyor. Tedarik zincirlerini güçlendirmemiz ve güven altına almamız gerekiyor. Bununla birlikte dirençliliği hem limanlarda hem de lojistik ağları boyunca artırabilmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Deniz alanı farkındalığının geliştirilmesinin de önemine işaret eden Ekren, askeri, sivil ve bilimsel verilerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, bu sayede daha kapsamlı bir "küresel deniz resmi" oluşturulabileceğini kaydetti.

Ekren, akademisyenler, NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi ve üniversitelerin katılımıyla düzenlenen programın, deniz güvenliği konusunun önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından program DEHUKAM Müdürü Mustafa Başkara moderatörlüğünde soru ve cevap bölümüyle devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Deniz Güvenliği Zirvesi Ankara'da Toplandı - Son Dakika

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