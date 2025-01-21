Deniz Işın, Ayşe Barım Hakkında İfade Verdi - Son Dakika
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Deniz Işın, Ayşe Barım Hakkında İfade Verdi

Deniz Işın, menajeri Ayşe Barım hakkında soruşturma kapsamında 'mağdur' sıfatıyla ifade verdi.

21.01.2025 12:17
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Oyuncu Deniz Işın'ın, ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "mağdur" sıfatıyla ifadesi alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmada, oyuncu Işın "mağdur" sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.

Işın, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Soruşturma

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı ola, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini de yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, Barım'ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya "tanık" olarak ifade vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Deniz Işın, Ayşe Barım Hakkında İfade Verdi - Son Dakika

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