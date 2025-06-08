Deniz Kuvvetleri Komutanı'ndan Bayram Ziyareti

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, İstanbul bölgesindeki birlikleri ziyaret ederek, bahriyelilerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Tatlıoğlu'nun, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde İstanbul Tersanesi Komutanlığı ile gemi onarım ve inşa amacıyla tersanede bulunan gemi personeli, Deniz Teknik Komutanlığı, Araştırma Merkezi Komutanlığı, İstanbul Boğaz Komutanlığı, Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı, TCG Işın ve TCG Alemdar personeli ile görüşerek bayramlaştığı belirtildi.

Paylaşımda, Tatlıoğlu'nun bayram ziyaretlerine ilişkin görüntüler de yer aldı.