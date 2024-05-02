MSB, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerde geleneksel deniz temizliği gerçekleştirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı tüm birliklerde her yıl nisan ayında gerçekleştirilen geleneksel deniz temizliği yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı tüm birliklerde temiz çevre bilincinin pekiştirilmesi amacıyla her yıl nisan ayında yapılan geleneksel 'deniz ve kıyı temizliği' faaliyeti deniz temizleme araçları, personel ve ailelerinin katılımıyla yapıldı." ifadeleri yer aldı.