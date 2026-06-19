Deniz Yolçu Adli Kontrolle Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Deniz Yolçu Adli Kontrolle Tahliye Edildi

19.06.2026 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP mitingi sırasında gözaltına alınan Deniz Yolçu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İZMİR) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in 26 Mayıs'ta İzmir'de gerçekleştirmek istediği miting sırasında yaşanan olaylarda gözaltına alınarak tutuklanan Deniz Yolçu, hakkında yürütülen soruşturmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İzmir'de 26 Mayıs 2026 tarihinde CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in düzenlemek istediği miting sırasında yaşanan polis müdahalesi esnasında TOMA aracının üzerine çıktığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Deniz Yolçu hakkında tahliye kararı verildi. Yolçu'nun avukatı Musa Hancı, müvekkilinin adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldığını açıkladı.

Avukat Musa Hanci tarafından yapılan açıklamada, "26 Mayıs 2026 tarihinde, Özgür Özel'in İzmir'de gerçekleştirdiği mitinge katılmak üzere alana gelen müvekkilimiz Deniz Yolçu, emniyet güçlerine ait TOMA aracının yurttaşlara yönelik ölçüsüz müdahalesine tepki göstermek amacıyla aracın üzerine çıkmıştır. Bu eylemin ardından müvekkilimiz, kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanımı ve kötü muamelesine maruz kalmış; burnu kırılarak ve darp edilerek gözaltına alınmıştır. Bir günlük gözaltı sürecinin ardından müvekkilimiz, 27 Mayıs 2026 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında, müvekkilimize yöneltilen "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçlaması hakkında 16 Haziran 2026 tarihinde takipsizlik kararı verilmiş ve bu suç yönünden tahliyesine hükmedilmiştir. Ancak 'Kamu Malına Zarar Verme' suçlamasıyla yürütülen soruşturma nedeniyle tutukluluk hali devam ettirilmiştir. Söz konusu TOMA aracında meydana geldiği iddia edilen maddi zararın 19 Haziran 2026 tarihinde ailesi tarafından giderilmesi üzerine, müvekkilimiz Deniz Yolçu hakkında bu suçtan da imza atma yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartlarıyla tahliye kararı verilmiş ve kendisi serbest bırakılmıştır. Şu an itibarıyla 'Kamu Malına Zarar Verme' suçuna ilişkin soruşturma devam etmekte olup, savcılık makamından edinilen bilgiye göre iddianamenin yakın zamanda düzenleneceği bildirilmiştir. Müvekkilimizin maruz kaldığı orantısız şiddet, işkence ve haksız tutukluluk süreci dahil olmak üzere hukuki sürecin titizlikle takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Yolçu Adli Kontrolle Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye’de bahçe kapısının sesi yüzünden çıkan kavgada 1 ölü, 2 yaralı Fethiye'de bahçe kapısının sesi yüzünden çıkan kavgada 1 ölü, 2 yaralı
Beşiktaş’ta ayrılık Salih Uçan yıldızlaştığı yere geri dönüyor Beşiktaş'ta ayrılık! Salih Uçan yıldızlaştığı yere geri dönüyor
Volkan Demirel’den ’’Fenerbahçe’yi reddetti’’ iddialarına yanıt Volkan Demirel'den ''Fenerbahçe'yi reddetti'' iddialarına yanıt
Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu’dan ilk açıklama Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu'dan ilk açıklama
Giresun’da iki gündür aranan polis memurunun cansız bedeni deniz kıyısında bulundu Giresun'da iki gündür aranan polis memurunun cansız bedeni deniz kıyısında bulundu
Söyledikleri çok acımasız Thierry Henry, Cristiano Ronaldo’yu topa tuttu Söyledikleri çok acımasız! Thierry Henry, Cristiano Ronaldo'yu topa tuttu

20:23
Erzurumspor’dan Dünya Kupası’na damga vuran Reyna için hamle
Erzurumspor'dan Dünya Kupası'na damga vuran Reyna için hamle
20:17
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı
20:14
Galatasaray ’evet’ demesini bekliyor
Galatasaray 'evet' demesini bekliyor!
19:43
Gram altın çakıldı
Gram altın çakıldı
18:57
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
17:57
Trump: Venezuela ABD’nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım
Trump: Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 20:36:00. #7.12#
SON DAKİKA: Deniz Yolçu Adli Kontrolle Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.