Denizcilik Eğitiminde Dönüşüm Süreci

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) ev sahipliğinde 24. Denizcilik Eğitim ve Dekanlar Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, kentteki bir otelde düzenlenen toplantının açılışında, sektörlerin üniversitelerden en büyük beklentisinin aranan elamanlar olduğunu dile getirdi.

Üniversiteler olarak sektörden aldıkları dönüşlerle, çıktı odaklı çalışmalar yürüttüklerini aktaran Erenoğlu, mezunları sektörlere kazandırma noktasında özellikle eğitim süreçlerinden itibaren sektörde yer almalarına önem verdiklerini vurguladı.

Erenoğlu, ÇOMÜ bünyesindeki Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ile Denizcilik Meslek Yüksekokulu'nda son dönemlerde sektörlerden gelen talepler doğrultusunda eğitim planlamalarını revize ettiklerini anlattı.

"Denizcilik eğitiminde önemli bir dönüşüm süreci yürütüyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü Eğitim ve Belgelendirme Daire Başkanı Özer Özbey de güçlü bir denizcilik sektörünün insan kaynağıyla mümkün olabileceğini söyledi.

Son yıllarda denizcilik eğitiminde önemli bir dönüşüm süreci yürüttüklerini ifade eden Özbey, dijital altyapıları geliştirdiklerini, denetim mekanizmalarını güçlendirdiklerini, eğitim süreçlerini daha şeffaf ve sürdürülebilir hale getirdiklerini belirtti.

Özbey, Gemi İnsanları Bilgi Sistemi'nin geliştirilmesi, biyometrik doğrulama süreçleri, yapay zeka destekli sınav alt yapıları ve veri analiz sistemlerinin bu dönüşümün önemli parçaları arasında yer aldığını kaydetti.

21 denizcilik fakültesinde 2 bin 30 öğrenci

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran da 2000 yılında 5 olan denizcilik fakültesi sayısının 2026 yılında 21'e, 180 olan öğrenci sayısının 2 bin 30'a ulaştığını aktardı.

Denizcilik camiası olarak bundan fevkalade memnun olduklarını dile getiren Kıran, "Bu gençlere iş bulmamız, istihdam yaratmamız gerekiyor. Bu bağlamda denizcilik sektörünün ne kadar önemli ve önünün açık olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu kadar önü açık, bu kadar imkanların geniş ve bol olduğu bir sektöre bu ülke insanını kazandırmak görevimiz. Her kurumun bu bağlamda üzerine düşeni yapması gerektiğinden hareketle tüm imkanlarımızla bu konuda çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Kıran, Türkiye'nin geleceğinde var olması gereken en önemli sektörlerden birinin denizcilik sektörü olduğunu belirterek, "Denizcilik eğitimi pahalı ve yatırım gerektiren bir eğitim. Laboratuvarları, simülatörleri, eğitim istasyonları yatırım isteyen pahalı bir eğitim. Üniversitelerimizin çoğu devlet üniversitesi olduğu için bütçe ayırmak çok kolay olmuyor. Bu bağlamda Deniz Ticaret Odası olarak bütün imkanlarımızla bu konuya eğiliyoruz." diye konuştu.

Piri Reis Üniversitesi Rektörü ve Üniversiteler Arası Kurul Denizcilik Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Nafiz Arıca da YÖK'ün yüksek öğretimdeki verimsizliğin giderilmesi ve geleceğe hazır istihdam odaklı bir eğitim sağlanması konusunda inisiyatif aldığını dile getirdi.

Geçen yıldan itibaren, YÖK'ün akademik organı olan Üniversiteler Arası Kurulunda temsil edilmeye başlandıklarını aktaran Arıca, "Bu ne demek? Bizim denizcilik eğitimiyle ilgili sorunlarımızı YÖK Üniversiteler Arası Kurulda ifade etme imkanımız var. Bu önemli bir başarı. Artık, YÖK nezdinde Üniversiteler Arası Kurulunda denizciliğin de bir sözü olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdür Yardımcısı Şerafettin Çakal, Çanakkale Liman İşletmesi Genel Müdürü Serkan Yardımcı, ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yiğit, Denizcilik Eğitim Konseyi (DEK) Koordinasyon Kurulu adına Prof. Dr. Ersan Başar da konuşma yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar, ÇOMÜ Denizcilik Eğitim ve Simülasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.