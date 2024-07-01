Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Yarışmalarıyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Yarışmalarıyla Kutlandı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Yarışmalarıyla Kutlandı

Sakarya'nın Karasu ve Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı düzenlenen yarışmalarla kutlandı. Karasu'da yapılan organizasyonda deniz şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu ve yarışmalar gerçekleştirildi. Bayrağı yakalayan yarışmacı, Türk bayrağını Karasu Kaymakamı'na teslim etti. Akçakoca'da ise tekne, yüzme, kürek, halat çekme ve yağlı direkten bayrak alma yarışmaları yapıldı ve dereceye girenler ödüllendirildi.

01.07.2024 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu ve Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı düzenlenen yarışmalarla kutlandı.

Karasu Kaymakamlığı ve Karasu Liman Başkanlığınca sahilde gerçekleştirilen organizasyonda, deniz şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Liman Başkanı Gökhan Peker'in günün anlam ve önemine dair konuşmasıyla devam eden etkinlikte, halat çekme, yüzme ve yağlı direkten bayrak alma yarışmaları yapıldı.

Bayrağı yakalayan yarışmacı, Türk bayrağını Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan'a teslim etti.

Renkli görüntülerin oluştuğu yarışmaları çok sayıda tatilci ve ilçe protokolü izledi.

Bu arada İstiklal Marşı seremonisi sırasında sahil ve denizdeki tatilcilerin saygı duruşunda bulunup marşı okuduğu görüldü.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Liman içinde yapılan tekne, yüzme, kürek, halat çekme ve yağlı direkten bayrak alma yarışmalarında yaklaşık 150 kişi kazanmak için ter döktü.

Yarışmaların yoğun ilgi gören kısmı yağlı direkten bayrak kapma yaklaşık 1 saat sürdü. Recep Sarımehmet, bayrağa ulaşan isim oldu.

Dereceye girenlerin ödüllerini Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can ve Belediye Başkanı Fikret Albayrak verdi.

Kaynak: AA

Kabotaj Bayramı, Denizcilik, Akçakoca, Sakarya, Karasu, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Yarışmalarıyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
16:34 Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:10 Özel’den Kayseri’deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan’a yanıt Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt
14:25 Kayseri’deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 20:44:13. #1.12#
SON DAKİKA: Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Yarışmalarıyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement