Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren Üzeyir Elmalı (41), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Teyyaredüzü Mahallesi'nde dün denizde boğulma tehlikesi geçiren ve çevredekiler tarafından sudan çıkartılan Elmalı, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
Elmalı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › Denizde Boğulma Tehlikesi: Üzeyir Elmalı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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