Denizde Çocuk Kurtaran Adam Boğuldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde denizde sürüklenen çocuğu kurtardıktan sonra akıntıya kapılan kişi boğuldu.

Pateriça Yarımadası ile Maden Adası arasında bulunan ve deniz çekilince yürüyerek geçilebilen yolda dengesini kaybeden bir çocuk, suda sürüklenmeye başladı.

Bunun üzerine Osman Cenk (49), çocuğu kurtarmak için denize atladı.

Çocuğu kurtaran Cenk, akıntıya kapıldı.

Çevredeki bir bot harekete geçerek akıntıya kapılan Osman Cenk'i bota aldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Cenk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.