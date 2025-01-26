Denizde İşbirliği Eğitimi

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Milli Savunma Bakanlığı, Hint Okyanusu'nda TCG Gökova ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi gemileri ile İspanya fırkateyni ESPS Santa Maria'nın katılımıyla fiili eğitimler gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Müttefikler arasında mevcut denizde dayanışma ruhu ile işbirliği ve birlikte çalışabilirlik yeteneğini idame ettirmek ve geliştirmek amacıyla TCG Gökova fırkateyni, TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi akaryakıt gemisi ve İspanya fırkateyni ESPS Santa Maria'nın katılımıyla fiili eğitimler gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, eğitimlere ilişkin görüntülere de yer verildi.