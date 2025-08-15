Denizde Kaybolan Nureddin T. İçin Arama Başlatıldı

Arnavutköy Karaburun'da yasağa rağmen girdiği denizde kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Karaburun plajına gelen Nureddin T. (41), kaymakamlık tarafından dalga boyu yüksekliği nedeniyle yasaklanmasına rağmen iki arkadaşıyla denize girdi.

Arkadaşları bir süre sonra kıyıya çıkarken, Nureddin T. denizde çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden cankurtaranlar Nureddin T'yi kurtarmaya çalışsa da yüksek dalgalar nedeniyle başarılı olamadı.

Gözden kaybolan Nureddin T'nin bulunması için itfaiye su altı arama ekibi ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerince çalışma başlatıldı.