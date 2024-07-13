Denizli'nin Çivril ilçesinde tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli hakkında tarihi eser kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, otomobil içerisindeki iki şüphelide tarihi eser bulunduğu bilgisi alın???????ması üzerine araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 metal kadın heykeli, çift başlı hayvan figürlü mermer heykel ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Denizli Çivril'de Tarihi Eser Operasyonu: 2 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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