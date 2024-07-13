Denizli Çivril'de Tarihi Eser Operasyonu: 2 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Denizli Çivril'de Tarihi Eser Operasyonu: 2 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Denizli'nin Çivril ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda, otomobil içerisinde bulunan 2 şüpheli hakkında tarihi eser kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçta yapılan aramada 2 metal kadın heykeli ve çift başlı hayvan figürlü mermer heykel ele geçirdi. Şüpheliler, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefetten dolayı işlem gördü.

13.07.2024 13:31
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Denizli'nin Çivril ilçesinde tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli hakkında tarihi eser kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, otomobil içerisindeki iki şüphelide tarihi eser bulunduğu bilgisi alın???????ması üzerine araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 metal kadın heykeli, çift başlı hayvan figürlü mermer heykel ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli Çivril'de Tarihi Eser Operasyonu: 2 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Çivril'de Tarihi Eser Operasyonu: 2 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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