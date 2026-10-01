Denizli\'de baraj göletinden çıkarılan erkek cesedi otopsi için morga kaldırıldı

Denizli'de baraj göletinden çıkarılan erkek cesedi otopsi için morga kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Baraj Göleti'nde su yüzeyinde bir erkek cesedi bulundu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan ve üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Baraj Göleti'nde erkek cesedi bulundu.
Olay, saat 13.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi'nde bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Baraj Göleti'nde meydana geldi. Gölet çevresinde yürüyüş yapan vatandaşlar, su yüzeyinde ceset olduğunu fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarşa bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sudan çıkarılan cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi ve kimlik tespiti yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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