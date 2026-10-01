Denizli\'de baraj göletinden çıkarılan erkek cesedi otopsi için morga kaldırıldı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Baraj Göleti'nde erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi'nde bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Baraj Göleti'nde meydana geldi. Gölet çevresinde yürüyüş yapan vatandaşlar, su yüzeyinde ceset olduğunu fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarşa bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sudan çıkarılan cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi ve kimlik tespiti yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.