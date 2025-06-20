Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düştüğü havuzda boğulma tehlikesi geçiren 49 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 18 Haziran'da Göveçlik Mahallesi'nde bir sitenin zemin katındaki dairede cam temizliği yapan Havane Oy, dengesini kaybedip binanın yanında bulunan yüzme havuzuna düştü.
Boğulma tehlikesi geçiren kadın, çevredekiler tarafından havuzdan çıkarıldı.
Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de Boğulma Tehlikesi: Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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