Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan çanta sahibine teslim edildi - Son Dakika
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Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan çanta sahibine teslim edildi

Denizli\'nin Tavas ilçesinde bulunan çanta sahibine teslim edildi

Denizli'nin Tavas ilçesinde içinde para, döviz, altın bileklik ve bir kimlik olan çanta bulundu. Çanta, sahibi M.S'ye teslim edildi. Tavas Kaymakamı Tarık Yerlikaya, çantayı bulan Mustafa Tülü'ye teşekkür plaketi verdi.

30.04.2024 14:35  Güncelleme: 14:36
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Denizli'nin Tavas ilçesinde, içinde para ile altın bileklik olan buluntu çanta, sahibine teslim edildi.

Yakal Mahallesi'nde yürüyen esnaf Mustafa Tülü (33), yolda içinde para, döviz, altın bileklik ve bir kimlik olan çanta buldu.

Tülü, çantayı Tavas İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Ekipler, içinde 4 bin 600 dolar, 300 avro, 3000 bin lira ve altın bileklik ile bir kimlik olan çantayı, tespit ettikleri sahibi M.S'ye teslim etti.

M.S, çantasını bulan Tülü ve polis ekiplerine teşekkür etti.

Tavas Kaymakamı Tarık Yerlikaya da makamında Tülü'ye duyarlı davranışından dolayı teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: AA

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