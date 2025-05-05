Denizli'nin Honaz ilçesinde çayda erkek cesedi bulundu.
Kocabaş Mahallesi Aksu Çayı'nda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.???????
Son Dakika › Güncel › Denizli'de Çayda Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?