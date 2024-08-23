Denizli'de eğlence mekanında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı - Son Dakika
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Denizli'de eğlence mekanında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı

Denizli\'de eğlence mekanında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kardeşi ve kız arkadaşlarıyla girdikleri eğlence mekanında hesaba itiraz eden Ferdi Akbulut, çalışanlar tarafından darbedildi. Bunun üzerine otomobilini çalışanların üzerine sürüp, Ferhat Denktaş'ın üzerinden geçerek ölümüne neden oldu. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

23.08.2024 23:19
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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kardeşi ve kız arkadaşlarıyla girdikleri eğlence mekanında gelen yüksek hesaba itiraz ettiği gerekçesiyle çalışanlar tarafından darbedilen Ferdi Akbulut (26), otomobilini çalışanların üzerine sürüp, Ferhat Denktaş'ın (26) üzerinden geçerek ölümüne neden oldu. Olay güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Olay,  sabaha karşı Akköy Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında yaşandı. İddiaya göre, Ferdi ile kardeşi İsa Akbulut (24), yanlarında kız arkadaşlarıyla eğlence mekanına gitti. Bir süre sonra Akbulut kardeşler ile mekan çalışanları arasında yüksek hesap yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonunda iddiaya göre Ferdi ile İsa Akbulut mekan çalışanları tarafından darbedildi. Daha sonra otomobiline binen Ferdi Akbulut, eğlence mekanından önünden hızla geçip geri döndü. Akbulut, kullandığı otomobili eğlence mekanında önünde kendisini darbeden çalışanların üzerine sürdü. Akbulut, mekanda çalışan Ferhat Denktaş'a çarpıp, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Ferhat Denktaş, kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İsa ile Ferdi Akbulut, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

OLAY KAMERADA

Öte yandan olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde; eğlence mekanından ayrıldıktan sonra otomobiline binen Ferdi Akbulut'un işletmenin önünden hızla geçmesi, ardından geri dönüp, çalışanların üzerine aracı sürmesi ve Ferhat Denktaş'a çarpıp kaçması yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Pamukkale, 3-sayfa, Denizli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de eğlence mekanında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı - Son Dakika

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