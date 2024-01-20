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Denizli'de Elektrik Hattı Döşeme Çalışmasında İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de Elektrik Hattı Döşeme Çalışmasında İşçi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, Karaismailler Mahallesi'ndeki maden ocağına elektrik hattı döşeme işinde çalışan Nevzat Çiftçi (50), kabloları bağlamak için çıktığı elektrik direğinden düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Çiftçi'nin hayatını kaybettiği tespit edildi ve cenaze otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Denizli\'de Elektrik Hattı Döşeme Çalışmasında İşçi Hayatını Kaybetti
20.01.2024 - 16:07,
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, elektrik hattı döşeme çalışması sırasında direkten düşen işçi hayatını kaybetti.

Karaismailler Mahallesi'ndeki maden ocağına elektrik hattı döşeme işinde çalışan Nevzat Çitfçi (50), kabloları bağlamak için çıktığı yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki elektrik direğinden düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Çiftçi'nin öldüğünü tespit etti. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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