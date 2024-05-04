Denizli\'de Hırsızlık Olayı: Şüpheliler Aranıyor

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde girdikleri eve hasar veren ve hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre Almanya'da yaşayan Ali Eteke (56) ve Hülya Eteke (55) çifti, Merkezefendi ilçesindeki evlerine geldiklerinde camlarının kırık olduğunu fark etti.

Kapıyı açtıklarında eve ve eşyalara zarar verildiğini gören Eteke çifti, şikayetçi oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri, evde inceleme yaptı.

Ali Eteke, AA muhabirine, eve girenlerin bir süre burada yaşadıklarını, bir miktar para ve altın ile elektronik eşyalarının çalındığını söyledi.