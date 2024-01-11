Denizli\'de kamyonetin çarptığı kişi hayatını kaybetti

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, caddenin karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı Remzi Özcan (59) öldü.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında, Akkonak Mahallesi Yeşilköy Caddesinde meydana geldi. Arıza yapan otomobilini park eden Remzi Özcan, caddenin karşısına geçmek isterken, Mustafa D. yönetimindeki 20 B 9450 plakalı kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen acil sağlık ekibi tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Mustafa D. gözaltına alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.