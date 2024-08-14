Denizli'nin Güney ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Salih Deryan idaresindeki plakasız motosiklet Kerimler Mahallesi yakınlarında devrildi.
Yola savrulan motosikletin sürücüsü Deryan ile motosikletteki annesi Fatma Deryan yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Güney Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fatma Deryan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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