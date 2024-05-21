Denizli'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücünün ambulans çağırdığı tanker sürücüsü yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücünün ambulans çağırdığı tanker sürücüsü yakalandı

Denizli\'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücünün ambulans çağırdığı tanker sürücüsü yakalandı

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücünün ambulans çağırdığı tanker sürücüsü, olay yerinden uzaklaşmıştı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda tanker sürücüsü yakalandı. İlk ifadesinde kazaya karıştığını belirten sürücü, ambulansın gelmesiyle olay yerinden uzaklaştığını söyledi. Gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21.05.2024 14:48
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Denizli'nin Çal ilçesinde, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazaya karışıp ambulansı aradıktan olay yerinden uzaklaşan yakıt tankerinin sürücüsü yakalandı.

Denizler Mahallesi yakınlarında gerçekleşen ve motosiklet sürücüsü Aslan Becip'in (55) hayatını kaybettiği kazayla ilgili inceleme yapan Jandarma Suç Araştırma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki kamera kayıtlarını inceledi.

Kaza ihbarında bulunup daha sonra olay yerinden ayrılan yakıt tankeri sürücüsü üzerinde yoğunlaşan ve tankeri bulan ekipler, araçta kazaya ilişkin izler tespit etti.

Gözaltına alınan tanker sürücü D.Y'nin ilk ifadesinde kazaya karıştığını, kaza sonrası araçtan inerek ambulans çağırdığını, motosiklet sürücüsünün yanında bir süre beklediğini belirterek, ambulans geldikten sonra olay yerinin kalabalıklaşması nedeniyle uzaklaştığını söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Y. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan tankerin kaza sonrası yolda ilerlemesi çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dün, Aslan Becip idaresindeki 16 ALV 502 plakalı motosikletin devrildiğini ve sürücüsünün hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, yapılan incelemede Becip'in hayatını kaybettiği belirlenmişti. Bölgede başka bir araca ait fren izlerini tespit eden jandarm, kazaya ilişkin çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA

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