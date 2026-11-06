Denizli\'de sahte ilanlarla 114 milyon lira dolandıran 11 kişiden 6\'sı tutuklandı

DENİZLİ'de jandarma ekipleri 3 ayrı ilçede yaptığı operasyonda, internet üzerinden sahte ilanlar vererek 59 ayrı ilde 127 kişiyi 114 milyon lira dolandırdığı belirlenen 11 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 6 kişi tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Pamukkale, Merkezefendi ve Buldan ilçelerinde, Türkiye genelinde internet üzerinden sahte ilanlar vererek dolandırıcılık yapan kişilere yönelik bir süre önce teknik ve fiziki takip başlattı. Dolandırıcılık yapan kişileri tespit eden Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen çarşamba günü operasyon başlattı. Pamukkale, Merkezefendi ve Buldan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el kondu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin internet üzerinden sahte ilanlar vererek 59 ayrı ilde 127 kişiyi MASAK raporlarınca da toplam 114 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

Gözaltına alınan 1 kişi serbest bırakılırken, 10 kişi 'örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemlerini kullanarak' suç işleme fiilinden bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.