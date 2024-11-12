Denizli'de Yangın: Ev Kül Oldu

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Denizli'nin Çal ilçesinde yangın çıkan iki katlı ev, kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Akkent Mahallesi'nde yaşayan Sülbiye P'ye ait evin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Ev kullanılamaz hale geldi.