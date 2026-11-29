Denizli Merkezefendi'de iki otomobil çarpıştı, o anlar araç kamerasına yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Merkezefendi'de dün aynı yönde seyreden iki otomobil Menderes Bulvarı'nda çarpıştı; biri yoldan çıkıp toprak alanda durdu. Kazada yaralanma olmazken hasar oluştu, sürücülerden birinin araçtan indikten sonra kendi başını yumrukladığı anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kaza başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, dün Menderes Bulvarı'nda aynı yönde seyir halindeki iki otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri yoldan çıktı, toprak alanda durdu.
Hasara neden olan kazada yaralanma yaşanmadı.
İki otomobilin çarpışması ve sürücülerden birinin araçtan indikten sonra kendi başını yumruklaması yoldan geçen başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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