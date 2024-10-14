Denizli Merkezli Suç Operasyonu: 31 Tutuklama - Son Dakika
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Denizli Merkezli Suç Operasyonu: 31 Tutuklama

Denizli ve 6 ilde düzenlenen operasyonda 36 zanlıdan 31'i tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

14.10.2024 12:46
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Denizli merkezli 7 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 36 zanlıdan 31'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarına karıştığı belirlenen 74 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

JASAT ve diğer ekiplerin koordinesinde yaklaşık 8 aylık teknik ve fiziki takip sonucu Denizli, Aydın, İzmir, Adana, Mersin, Afyonkarahisar ve Muğla'da şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheliden 31'i çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların 62 ilde 155 kişiyi internete sahte ilan vererek dolandırdığı öne sürüldü.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli Merkezli Suç Operasyonu: 31 Tutuklama - Son Dakika

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