Denizli Pamukkale'de pansiyonda ölü bulunan Ünver çiftinde kükürt gazı şüphesi var - Son Dakika
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Denizli Pamukkale'de pansiyonda ölü bulunan Ünver çiftinde kükürt gazı şüphesi var

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Denizli Pamukkale\'de pansiyonda ölü bulunan Ünver çiftinde kükürt gazı şüphesi var
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde termal tedavi için pansiyona yerleşen Tahsin Ünver (80) ile eşi Yaşariye Ünver (79), odalarının banyosunda ölü bulundu. Çiftin kükürt gazından zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor; kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, termal tedavi için bir pansiyona yerleşen Tahsin Ünver (80) ile eşi Yaşariye Ünver (79), odalarının banyosunda ölü bulundu. Çiftin kükürt gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Karahayıt Mahallesi'ndeki bir pansiyonda meydana geldi. Bir süre önce Danimarka'dan memleketleri Uşak'a dönen Tahsin Ünver ile eşi Yaşariye Ünver, 6 Ekim'de tatil için pansiyona yerleşti. İki gün boyunca odalarından çıkmayan çifti merak eden görevliler, kontrol etmek için odaya girdi. Çifti banyoda hareketsiz bulan çalışanların ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, banyoda bulunan Ünver çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi ve Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kükürt gazından zehirlendikleri üzerinde durulan çiftin kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Pamukkale3. SayfaGüvenlikDenizliOlaylarGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Pamukkale'de pansiyonda ölü bulunan Ünver çiftinde kükürt gazı şüphesi var - Son Dakika
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