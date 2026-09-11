Denizli Serinhisar'da römork altında kalan lastik tamircisi hastanede öldü
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde tamir ettiği traktör römorkunun altında kalan lastik tamircisi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ayaz Mahallesi'nde römorkun üzerine düşmesiyle ağır yaralanan tamirci, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde tamir ettiği traktör römorkunun altında kalan lastik tamircisi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Muharrem Kartav (25), önceki gün, Ayaz Mahallesi'nde traktöre bağlı römorkunun lastiğini tamir etmek için aracın altına girdi.
Bu sırada krikodan kurtulan römork, Kartav'ın üzerine düştü.
Çevredekiler tarafından römorkun altından çıkarılan Kartav, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Lastik tamircisi Kartav, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
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