Denizli Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı

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Denizli'nin yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar etkili oluyor.

Pamukkale ilçesinde Denizli- Antalya kara yolunun geçtiği Cankurtaran Mahallesi'nde öğle saatlerinde etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı nedeniyle kara yolunda ulaşımın aksamaması için trafik ekiplerince önlemler artırıldı.

Bazı sürücüler araçları akaryakıt istasyonlarına park ederek kar yağışını izlemeyi tercih etti.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışı sürüyor.

Kara yolunu kullanan sürücülerden Ali İhsan Oklu, merkezde yağmur yağdığını yükseklerde sürpriz kar yağışıyla karşılaştıklarını söyledi.

Öte yandan bölgede ağaç ve park halindeki araçların da kar altında kaldığı görüldü.