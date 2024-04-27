Deprem bölgesinde çocuklar 'sıfır atık' bilinciyle eğlendi - Son Dakika
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Deprem bölgesinde çocuklar 'sıfır atık' bilinciyle eğlendi

Deprem bölgesinde çocuklar 'sıfır atık' bilinciyle eğlendi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında depremzede çocukları hem eğlendirdi hem de 'sıfır atık' konusunda bilinçlendirdi.

27.04.2024 20:12
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Deprem bölgesinde çocuklar 'sıfır atık' bilinciyle eğlendi

ADIYAMAN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında depremzede çocukları hem eğlendirdi hem de 'sıfır atık' konusunda bilinçlendirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Adıyaman'daki konteyner kentte etkinlik düzenledi. Adıyaman K-8 konteyner kentteki etkinlik alanında çocuklar doyasıya eğlendi. Bakanlığın Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından oyun parkurundan tiyatroya, beceri ve zeka oyunlarından bilgi yarışmasına kadar birçok etkinlik düzenlendi. 23 Nisan etkinliklerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan 'Sıfır Atık' çalışmaları da büyük ilgi topladı. Çocuklar sıfır atık hakkında bilgi alırken uygulamalı olarak atık ayrıştırdı.

Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, amaçlarının çocukları bilinçlendirmek olduğunu belirterek, "Bakanlığımız, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya illerinde bu etkinlikleri düzenliyor. Burada amaç, deprem bölgesinde konteyner kentlerdeki çocukların moral ve motivasyonunu arttırmak ve bu noktada çevre bilincini aşılamak. Sıfır atık ve iklim değişiklikleri noktasında çocukları bilinçlendirmek" ifadelerini kullandı.

Çocuklar ise düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

(AHM-SVY-Y)

Kaynak: İHA

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