Deprem Şehitleri Anısına Su Kuyusu - Son Dakika
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Deprem Şehitleri Anısına Su Kuyusu

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Deprem şehitleri anısına Afrika'da su kuyusu açtırdı Kahramanmaraş'ta berber esnafı, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşların anısını yaşatmak için Afrika'da temiz içme suyu sağlayacak bir su kuyusu açtırdı.

08.12.2024 10:24
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Deprem şehitleri anısına Afrika'da su kuyusu açtırdı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta berber esnafı, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşların anısını yaşatmak için Afrika'da temiz içme suyu sağlayacak bir su kuyusu açtırdı.

Kahramanmaraşlı berber esnafı Ahmet Ceyhan, 6 Şubat depremlerinde deprem şehitleri anısına açlık ve susuzlukla boğuşan Kamerun'daki 500 kişilik kabilenin su ihtiyacını karşılamak için çalışma yaptı.

Hem deprem şehitlerini unutturmamak, hem de yardıma muhtaç bölgelere destek olmak amacıyla açılan su kuyusuna, 'Deprem Şehitleri Hatırası" adı verildi.

Kahramanmaraş'tan Afrika'ya manevi duyguların ulaştığını ifade eden berber esnafı Ceyhan, "Afrika Kamerun'da açlık ve susuzluk yaşayan insanları gördüm ve 6 Şubat depremleri gözümün önüne geldi. Gerekli bağlantıları sağlayarak Kamerun'daki 500 kişilik bir kabilenin temiz su kullanımını sağlayacak bir su kuyusu açtırdık. O kardeşlerimizin yaşam durumlarını yakından da gördüm. Bu su kuyusunu şehrimiz anısına hayatını kaybeden deprem şehitleri adına yaptırdık. Aynı zamanda manevi duygularımız buradan Afrika'ya kadar ulaşmış oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Güncel, Afrika, Deprem, Çevre, Son Dakika

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