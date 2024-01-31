Depremde ailesini kaybeden çocuk hayata tutunmaya çalışıyor

Geçen yıl meydana gelen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nde ailesini kaybeden ve sol bacağından sakatlanan 13 yaşındaki Hacı Mehmet Tekçe, amcasının yanında hayata tutunmaya çalışıyor.
Kahramanmaraş Cüceli İlkokulu öğrencisi Tekçe, 6 Şubat'ta meydana gelen Pazarcık merkezli 7,4 büyüklüğündeki depreme ailesiyle yaşadığı Ebrar Sitesi F Blok 5. kattaki evlerinde yakalandı.
Tekçe, oturdukları binanın yıkılması sonucu babası Mehmet (38), annesi Ayşe Fatma (37), ablası Zeynep Beyza (15) ve kardeşi Fatma Naz'ı (7) kaybetti.
Yıkıntılar arasından 76 saat sonra AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarılan çocuk, molozlar arasında sıkışan sol bacağından dolayı 38 gün Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gördü.
Hayatını kaybeden kardeşi, yengesi ve yeğenlerini Onikişubat ilçesindeki Cüceli Mahalle Mezarlığı'na defneden amca Alpaslan Tekçe'nin tek tesellisi ise tedavisinin ardından evine getirdiği yeğeni Hacı Mehmet oldu.
Hacı Mehmet Tekçe, AA muhabirine, 6 Şubat'ta şiddetli sarsıntıya uyandıklarını, deprem anında evde bazı eşyaların yanına sığınmaya çalıştıklarını anlattı.
Kısa süre sonra apartmanın büyük gürültüyle çöktüğünü belirten Tekçe, sol bacağının molozlar arasında sıkıştığını söyledi.
Depremin ilk saatlerinde enkaz altında kalan annesi ve ablasının yaşadığını, onlarla irtibat kurduğunu aktaran Tekçe, daha sonra bayıldığını ifade etti.
Tekçe, 3 gün sonra enkazdan kendisini AFAD ve itfaiye personelinin çıkardığını kaydederek, "Ekipler önce sağ, daha sonra sol bacağımı çıkarttılar. Ayağımda doku kaybı oldu. 38 gün Kayseri Şehir Hastanesi'nde yattım ve 5 defa ameliyat oldum." dedi.
Depremin üzerinden 1 yıl geçtiğini ve ailesini çok özlediğini dile getiren Tekçe, depremin Allah'tan geldiğini, yapacak bir şey olmadığını söyledi.
Tekçe, en büyük hayalinin polislik olduğunu belirterek, kendisini enkazdan sağ çıkaran AFAD ve itfaiye ekipleriyle tanışmak istediğini sözlerine ekledi.
"Şu an fizik tedavi görüyor, durumu iyi"
Amca Alpaslan Tekçe de depremin ardından 3 gün boyunca enkaz altında kalan yeğeniyle irtibat kurduklarını söyledi.
Yeğeninin küçük bir delikten zorlukla çıkarıldığını ve tedavisi için Kayseri'ye götürüldüğünü aktaran Tekçe, sıkışan bacağının ampute edilmesi için imza alındığını, daha sonra Allah'ın takdiriyle bacağının kurtarıldığını kaydetti.
Tekçe, "Bir oğlum vardı, Allah bana bir tane daha verdi, iki oğlum oldu. Ben Hacı Mehmet'in hem babası hem amcası hem de vasisiyim. Önce Allah'a, daha sonra bana emanet. Yemem, yedireceğim. Şu an fizik tedavi görüyor, durumu iyi. Allah bize Hacı Mehmet'i verdi, görünce seviniyoruz." ifadelerini kullandı.
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