Adıyaman'da Depremde Hayatını Kaybeden Engelli Öğrenciler Anısına Resim Sergisi - Son Dakika
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Adıyaman'da Depremde Hayatını Kaybeden Engelli Öğrenciler Anısına Resim Sergisi

Adıyaman\'da Depremde Hayatını Kaybeden Engelli Öğrenciler Anısına Resim Sergisi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden engelli öğrenciler Nazlı Aktaş ve Ömer Tüy anısına Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir resim sergisi açıldı. Sergide, öğrencilerin arkadaşları tarafından kaleme alınan eserler sergilendi. Açılışa ilçe kaymakamı, belediye başkanı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

02.09.2024 16:17
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Adıyaman'ın Besni ilçesinde hayatını kaybeden 2 engelli öğrenci anısına resim sergisi açıldı.

İlçedeki özel bir düğün salonunda hayatını kaybeden Nazlı Aktaş ve Ömer Tüy'ün arkadaşları tarafından kaleme alınan resimler, vatandaşların beğenisine sunuldu.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Abuzer Erdem, açılışta gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin anısı için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Açılışa İlçe Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Reşit Alkan ile kurum ve daire amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da Depremde Hayatını Kaybeden Engelli Öğrenciler Anısına Resim Sergisi - Son Dakika

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