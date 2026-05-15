Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Anma Programı

15.05.2026 23:01
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, depremlerde hayatını kaybedenler anıldı, dayanışma vurgulandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anmak ve dayanışma ruhuna dikkati çekmek için "Sarsıldık, Sarıldık" programı gerçekleştirildi.

Gebze Belediyesi koordinesinde Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, dualarla başladı. Programda, yıkımın etkisine ve bölgede yapılan çalışmalara ilişkin slayt gösterisi sunuldu.

Programda konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremlerde, tarihin ana karadaki en büyük afetlerinden biriyle yüz yüze gelindiğini söyledi.

Son bin yılda bu yıkıma benzeyen başka bir kayıt bulunmadığını belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"Bu depremlerde bizler sadece evlerimizi kaybetmedik. Sokaklarımız yok oldu, mahallelerimiz ortadan kalktı. İnsanlar evlerini bulamadı. Canlarımızı kaybettik. Hatıralarımızı kaybettik. Sonrasında milletimiz büyük yıkılışlardan sonra nasıl ayağa kalktığını göstermeye başladı. 11 il ve 14 milyon insanın etkilenmesi bakımından dünyada eşi benzeri olan bir afet yok. Bu deprem bütün ezberleri bozdu. 30 katrilyon jul enerji açığa çıktı. Bu, 2 bin atom bombası büyüklüğünde enerjiyi bölgede üretmiş. İskenderun ilçemiz 100 santime kadar çöktü. Kara ve su paftalarımız değişti. Nehir ve dere yataklarımız değişti. Su yastıklarımız değişti. Dolayısıyla şehir yerle bir oldu. 15 ilçemizden 7'si depremi ağır olarak hissetti."

Suriye'de de 8 milyon kişinin depremden etkilendiğini anlatan Masatlı, "Orada çıkacak bir sorun bize de sirayet edecekti. Biz oraya da yardımcı olduk. Dolayısıyla bizler sahada insan sağlığını korumak ve insanların herhangi bir bulaşıcı hastalığa yakalanmaması için canla başla mücadele ettik. Bu mücadelede en büyük destekçilerimiz arkadaşlarımızdı." dedi.

Masatlı, "Biz şu ana kadar 90 bin 350 bina yıktık. Bunun bağımsız bölümü 346 bindir. Metrekare olarak 38 milyon 400 bin metrekare. Japon tsunamisinin oluşturduğu atık miktarı 31 milyon ton. Hatay'da ise atık miktarı 41 milyon ton. Japonlar 2023 yılının temmuzunda Hatay'a gelerek sahayı taradılar ve sahadaki enkazı kaldıracağımız süreyi 5 yıl ve şehrin toparlanmasına da 10 yıl verdiler. Biz enkazları 11 ayda kaldırdık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın hızlandırılmış programına göre de 3 yıl sürüyordu." ifadelerini kullandı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de depremde görev alan 430 ekip arkadaşına teşekkür etti.

Sahada hiçbir zaman "neden ve niçin" denmediğini belirten Büyükgöz, "Herkes 'Ben önce binaya gireyim.' diye yarış halindeydi. Hayatın her alanında olaylarla karşılaştılar." diye konuştu.

Programa, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Soba, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, siyasi parti, kurum ve kuruluş temsilcileri, arama kurtarma ekipleri ile vatandaşlar katıldı.

Programın sonunda Aktaş, Masatlı ve deprem zamanı sahada görev yapan ekiplere teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: AA

