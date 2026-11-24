Gaziantep'in İslahiye ilçesinde oturan 77 yaşındaki emekli öğretmen Rıza Demirağ, 6 Şubat depremlerinde eşi ve çocuklarıyla hayatını kaybeden fizik öğretmeni oğlunu Öğretmenler Günü'nde mezarı başında andı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde oğlu Ulaş, gelini Ayşegül ve torunları 7 yaşındaki Deniz Efe ile 9 yaşındaki Berfin'i kaybeden Rıza ve Sevim Demirağ çifti, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla evlatlarının kabrini ziyaret etti.

Rıza Demirağ, oğlunun paylaşmayı ve yardımlaşmayı seven, eğitim konusunda ihtiyaç duyan herkese destek veren bir öğretmen olduğunu söyleldi.

Oğlunu Cumhuriyet ve Atatürk değerlerine bağlı, yardımsever ve örnek bir insan olarak yetiştirmeye çalıştığını anlatan Demirağ, oğlunun da bu değerleri benimsediğini belirtti.

Demirağ, oğlunun fizik öğretmeni olarak görev yaptığı İslahiye Cemil Meriç Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir atölye kurmayı planladığını dile getirerek, "Oğlumun Öğretmenler Günü'nü kutlarken, bütün şehit öğretmenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşayan, çalışan, görevde olan değerli öğretmenlerin de Öğretmenler Günü'nü kutluyor, hepsinin gözlerinden öpüyorum." dedi.

Anne Sevim Demirağ da rüyasında gördüğü oğlunun kendisine "Anne, ağlama." dediğini anlatarak, "Ona söz verdim, ağlamayacağım." diye konuştu.