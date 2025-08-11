ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan 3 katlı binanın enkazında çıkarılıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin TEKEL'den emekli işçi Nihat Önbaş (81) olduğu belirlendi. Eşi Hamdide Önbaş'ın ise kolunun kırıldığı öğrenildi.
Kadir ÖZEN - Necip KARATUNA/ BALIKESİR, DHA)
Son Dakika › Güncel › Depremde ölen kişinin kimliği belirlendi - Son Dakika
