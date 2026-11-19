Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinde voleybolcular ile ampute futbolcuların da aralarında bulunduğu 21 kişinin yaşamını yitirdiği Kırçuval Otel davasında yarın kararın açıklanması bekleniyor. Depremde yakınlarını kaybedenler, sanıkların "olası kast" suçundan cezalandırılmasını talep ederken Adalet Peşinde Aileleri Platformu da kamuoyuna davaya katılım çağrısı yaptı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Kırçuval Otel'in 6 Şubat depremlerinde saniyeler içerisinde yıkılması sonucunda, Malatya Büyükşehir Belediyespor'a bağlı 6 voleybolcu ile 4 ampute futbolcunun da aralarında bulunduğu toplam 21 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, otelin 2012 yılına kadar ilk işletmecileri olan Aziz Murat Palancı ve Fırat Palancı, 2012 yılı sonrasında otelin işletmesini devralan Saffet Kırçuval, deprem döneminde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, teknik uygulama sorumlusu, fenni mesul ve şantiye şefleri Serpil Yoloğlu ile Fatma Altaş, yapı ruhsatlarını onaylayan İmar İşleri Müdürü Mustafa Bingöl, mimari tadilat projesini onaylayan kamu görevlisi Alper Yiğit, statik tadilat projesini onaylayan kamu görevlisi Mustafa Hakan Büker ile statik tadilat projesinin müellifleri Hayriye Doğan ve İsmail Yalçınkaya hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

11 SANIĞA BİLİNÇLİ TAKSİRLE CEZA, HÜKÜMLE BİRLİKTE TUTUKLAMA TALEBİ

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11 Eylül'de görülen duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, otelin imalat ve projelendirme sürecindeki kusurlar ile otel sahibi ve işletmecilerinin sorumluluklarına ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Binanın yıkılmasına neden olan donatı yerleşimi, etriye aralıkları, beton kalitesi ve diğer uygulama hataları nedeniyle müteahhit Yalçın Palancı ile fenni mesuller Serpil Yoloğlu ve Fatma Altaş'ın kusurlu ve sorumlu oldukları belirtildi. Palancı'nın hayatını kaybettiği kaydedildi.

Otelin projelendirme sürecinde mimari ve statik tadilat projeleri arasında uyumsuzluklar bulunduğu, asma katın iki projede farklı gösterildiği, taşıyıcı sistemde değişiklik yapılmasına rağmen statik hesapların yenilenmediği ve kolon sayısının 33'ten 28'e düşürülmesine karşın gerekli hesaplamaların yapılmadığı ifade edildi. Mütalaada, mimari tadilat projesinde yer almayan S5 kolonunun statik projede bulunmasına rağmen uygulamada da yapılmadığı, projeler arasındaki uyumsuzluklar giderilmeden onaylandığı ve inşaatın hatalı projeler doğrultusunda sürdürüldüğü aktarıldı.

Projelendirmedeki eksiklik ve hatalar nedeniyle statik tadilat proje müellifi Hayriye Doğan, mimari tadilat proje müellifi Serpil Yoloğlu, fenni mesuller Serpil Yoloğlu ve Fatma Altaş, müteahhit Yalçın Palancı ile yapı ruhsatlarını ve tadilat projelerini onaylayan dönemin İmar İşleri Müdürü Mustafa Bingöl ve kamu görevlileri Alper Yiğit ile Mustafa Hakan Büker'in kusurlu ve sorumlu oldukları değerlendirildi. Hayatını kaybeden Selahattin Polat'ın da mimari tadilat projesinin onaylanması sürecindeki sorumluluğuna dikkati çekildi.

Otelin eski işletmecileri Aziz Murat Palancı ve Fırat Palancı'nın, kusurlu imalat ve projelerle inşa edilen, olası bir depreme karşı dayanıksız durumdaki binayı işletilmeye ve konaklamaya uygunmuş gibi devretmeleri nedeniyle kusurlu oldukları belirtildi. Devir işlemlerinin 2012 yılında yapılmış olmasının sorumluluktan kurtarmayacağı ifade edildi. Safet Kırçuval, Zafer Kırçuval ve İsmail Yalçınkaya'nın ise gerekli hasar tespiti, deprem performans analizi ve güçlendirme çalışmalarını yaptırmadan oteli işletmeye devam etmeleri nedeniyle sorumlu oldukları kaydedildi. Böylece beş otel sahibi ve işletmecisinin de ölümler ve yaralanmalarda kusurlu oldukları değerlendirildi.

Savcı, 11 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan cezalandırılmasını, meslekten men edilmelerini ve hükümle birlikte tutuklanmalarını talep etti.

AİLELERDEN "OLASI KAST" TALEBİ

Edinilen bilgiye göre, sanıklar mütalaaya ilişkin yazılı beyanlarını sundu. Depremde yakınlarını kaybedenler, sanıkların "olası kast" suçundan cezalandırılmasını talep ediyor. Bu kapsamda sanıklar hakkında ek ifade alınmasını istiyor.

"YARGILAMALARI TAKİP EDİN, AFETLER KATLİAMA DÖNÜŞMESİN"

Adalet Peşinde Aileleri Platformu da kamuoyuna davaya katılım çağrısı yaptı. Platformun açıklamasında "Ülkemizin milli voleybolcuları, 6 Şubat'ta Kırçuval Otel'de konaklıyordu. Turizm Bakanlığı'nın denetim ve gözetim sorumluluğunu yerine getirmediği bu otelde, aralarında altı voleybolcumuzun da bulunduğu toplam 21 kişi yaşamını yitirdi. Yakınlarını kaybeden ailelerin yıllardır sürdürdüğü adalet mücadelesi karşılığını bulmalı. Sorumlular hesap vermeli. Yarın Kırçuval Otel davasının karar duruşması görülecek. Bu duruşma yalnızca yakınlarını kaybeden ailelerin değil, 6 Şubat'ta yitirdiğimiz herkesin adalet arayışının bir parçasıdır. Sessiz kalmayın. Unutmayın. Unutturmayın. Yargılamaları takip edin, afetler katliama dönüşmesin" ifadelerine yer verildi.